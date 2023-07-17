Подмосковье 17 июля 2023, 16:07 Подмосковные строители восстановили еще три жилых дома в центре Мариуполя ФКР

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Строители из Подмосковья восстановили комплекс из трех многоквартирных домов в центре Мариуполя. Дома были сильно повреждены и находились в аварийном состоянии.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, работы контролировали сотрудники технадзора. По словам генерального директора Фонда капитального ремонта Подмосковья Валерия Николова, строители возвели новые кровли, привели в порядок фасады, усилили несущие конструкции и заменили коммуникации.

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«Подмосковные строители провели большой объем восстановительных работ: возвели новые кровли; отремонтировали фасады; выполнили усиление несущих конструкций; заменили все внутренние инженерные коммуникации и системы газоснабжения; отремонтировали подъезды и входные группы», — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за содержанием дворов. По его словам, это особенно необходимо летом, когда дети больше времени проводят на улице.

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