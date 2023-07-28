Подмосковье 28 июля 2023, 12:55 Подмосковные строители восстановили еще одну школу в Мариуполе Министерство ЖКХ МО

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Специалисты ГБУ МО «УТНКР» и ФАУ «РосКапСтрой» завершили монтаж окон и конструктива еще одной школы в Мариуполе. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«На завершающем этапе электромонтажные работы, работы по кровле и центральному отоплению. В здании ведется прокладка труб канализации, холодного и горячего водоснабжения, а также монтаж утеплителя фасада», — рассказал министр Антон Велиховский.

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Подмосковный «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры ЛНР, ДНР и Запорожской областей с начала проводимых работ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

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