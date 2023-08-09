Подмосковье 09 августа 2023, 11:34 Подмосковные строители восстановили еще один жилой дом в Приморском районе Мариуполя Министерство ЖКХ МО

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В Приморском районе в Мариуполе завершились работы по восстановлению многоквартирного дома. Подмосковные строители выполнили устройство мягкой кровли, а также заменили оконные блоки и установили двери. Кроме того, они завершили электромонтажные работы, работы по канализации и центральному отоплению.

«Специалисты подведомственной организации министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области ГБУ МО „Управления технического надзора капитального ремонта“ в сотрудничестве с ФАУ „РосКапСтрой“ осуществляли контроль за ходом выполнения каждого этапа работ», — заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

ГБУ МО «УТНКР» решает основные задачи в рамках важнейших программ Московской области. Сотрудники технадзора участвуют в комиссионных приемках работ и осуществляют строительный контроль на объектах.

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