Подмосковье 11 августа 2023, 13:33 Подмосковные строители восстановили еще один жилой дом в Мариуполе Министерство ЖКХ МО

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В Мариуполе в Орджоникидзевском районе завершились работы по восстановлению многоквартирного дома. Подмосковные строители восстановили конструктив, а также заменили кровлю и окна.

«Благодаря слаженной работе строителей Московской области город восстанавливается в ускоренном темпе. Специалисты нашей подведомственной организации ГБУ МО „Управление технического надзора капитального ремонта“ в сотрудничестве с ФАУ „РосКапСтрой“ контролируют каждый этап восстановительных работ в Мариуполе», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Отмечается, что подмосковный технадзор участвует в восстановлении инфраструктуры ЛНР и ДНР с начала проводимых работ. Представители управления обследуют пострадавшие объекты и сопровождают каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона.

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