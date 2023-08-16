16 августа 2023, 14:31
Подмосковные строители восстановили еще один жилой дом в Мариуполе
Строители из Подмосковья отремонтировали еще один дом в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Они восстановили конструктив здания, заменили кровлю и окна, провели коммуникации.
Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, региональный Фонд капитального ремонта взял на восстановление около 520 объектов города. Это жилые дома, школы, детские сады и другие. Ход работ контролируют сотрудники технадзора.
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Ремонтные работы
Мариуполь
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