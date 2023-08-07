Подмосковье 07 августа 2023, 15:04 Подмосковные строители восстановили еще один многоквартирный дом в Мариуполе Министерство ЖКХ МО

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Строители Московской области восстановили многоквартирный жилой дом в Центральном районе Мариуполя. Здание пострадало во время военных действий.

«В рамках проводимых работ заменены кровля и окна, произведен монтаж холодного и горячего водоснабжения, канализации, восстановлен конструктив, обновлена система отопления. Также был произведен монтаж заземляющего контура для обеспечения электробезопасности», — сообщил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

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Дом восстанавливал Фонд капремонта под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Также специалисты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой» продолжили контролировать работы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. В учреждение могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

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