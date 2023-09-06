Подмосковье 06 сентября 2023, 13:31 Подмосковные строители восстановили дом на проспекте Маршала Жукова в Мариуполе Министерство ЖКХ МО

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Строители Московской области восстановили многоквартирный дом на проспекте Маршала Жукова в Орджоникидзевском районе Мариуполя. К работам приступили в третьем квартале прошлого года.

Восстановлением МКД занимались представители Фонда капитального ремонта Подмосковья. Они заменили оконные блоки, возобновили работу центрального отопления, а также подачу горячей и холодной воды.

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Отмечается, что работы проводят под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства», а весь процесс контролируют специалисты технадзора Московской области. Представители УТНКР обследуют пострадавшие объекты и сопровождают каждый этап восстановительных работ.

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