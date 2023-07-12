Подмосковье 12 июля 2023, 18:50 Подмосковные строители восстановили аллею в Приморском парке в Мариуполе на 50% ФКР

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Фонд капитального ремонта Московской области продолжает восстанавливать Приморский парк в Мариуполе. Генеральный директор организации Валерий Николаев доложил о проделанных работах вице-премьеру России Марату Хуснуллину.

По словам Хуснуллина, в городе активно обновляют жилищный фонд, проводят подготовку к осенне-зимнему периоду, а также ремонтируют образовательные и социальные учреждения. Все это позволяет повысить уровень жизни населения.

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В Мариуполе также благоустраивают общественные территории. Так, обустройство аллеи в Приморском парке завершили уже наполовину, скоро там обновят смотровую площадку и построят спуск к бульвару. Кроме того, рабочие восстановили монумент «Воинам-освободителям» и обновили бордюры на аллее.

Сейчас в парке проводят работы по восстановлению памятника «Бронекатер» и устройству наружного освещения.

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