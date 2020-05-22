Подмосковные строители сдали 3500 тестов на коронавирус за неделю. Инфекцию не нашли

Свыше 3,5 тысячи подмосковных строителей сдали тесты на коронавирус за неделю. Случаев заражения не нашли. Регулярно застройщикам потребуется проверять теперь не менее 10% своих сотрудников.

Строительство в Подмосковье возобновили по постановлению губернатора. Оно позволило вновь продолжить эти работы, но только при условии неукоснительного выполнения всех норм безопасности.

Так, на каждой площадке еженедельно необходимо тестировать не менее 10% сотрудников и дезинфицировать все поверхности. Требуется организовать питание с местами для обработки рук и использованием одноразовой посуды.

Все специалисты обязаны соблюдать и социальную дистанцию. Выполнение новых правил проверяют инспекторы, подчеркнул начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Они работают с каждым застройщиком и на каждой площадке. Мы держим на особом контроле здоровье всех, кто задействован в стройке. Сейчас крайне важно не допустить вспышек заболевания Артур Гарибян.

Возобновление строительства началось в Подмосковье 18 мая. Ввели и новую должность — стюард. Это ответственные за безопасность специалисты.

Стюарды, например, станут бесконтактным способом измерять температуру сотрудников еще перед сменой, вносить сведения в реестр. Им надо внимательно наблюдать, нет ли недомогания или признаков заболевания.