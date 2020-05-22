Подмосковные строители сдали 3500 тестов на коронавирус за неделю. Инфекцию не нашли
Строительство в Подмосковье возобновили по постановлению губернатора. Оно позволило вновь продолжить эти работы, но только при условии неукоснительного выполнения всех норм безопасности.
Так, на каждой площадке еженедельно необходимо тестировать не менее 10% сотрудников и дезинфицировать все поверхности. Требуется организовать питание с местами для обработки рук и использованием одноразовой посуды.
Все специалисты обязаны соблюдать и социальную дистанцию. Выполнение новых правил проверяют инспекторы, подчеркнул начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.
Они работают с каждым застройщиком и на каждой площадке. Мы держим на особом контроле здоровье всех, кто задействован в стройке. Сейчас крайне важно не допустить вспышек заболеванияАртур Гарибян.
Возобновление строительства началось в Подмосковье 18 мая. Ввели и новую должность — стюард. Это ответственные за безопасность специалисты.
Стюарды, например, станут бесконтактным способом измерять температуру сотрудников еще перед сменой, вносить сведения в реестр. Им надо внимательно наблюдать, нет ли недомогания или признаков заболевания.