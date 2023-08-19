Подмосковье 19 августа 2023, 05:00 Подмосковные строители проложат новое дорожное покрытие и бордюры в Приморском парке Мариуполя ФКР

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Специалисты Фонда капитального ремонта Московской области продолжают благоустраивать Приморский парк в Мариуполе. Сейчас рабочие завершают укладку нового дорожного покрытия и бордюров.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, строители восстановят памятник «Бронекатер» и обновят спуск к набережной, который станет безопасным и пологим. Также в парке появятся площадки для детей, пожилых людей и маломобильных граждан.

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Все работы проводят по поручению президента России Владимира Путина и вице-премьера Марата Хуснуллина после их посещения Мариуполя в марте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

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