Подмосковье 10 апреля 2023, 23:31 Строители из Подмосковья восстановят школу в поселке Каменском рядом с Мариуполем ФКР

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В новых регионах России, при координации Минстроя РФ продолжаются работы по устранению от последствий боевых действий жилищного фонда, коммунальной инфраструктуры, дорог и социальных объектов. Единственная средняя школа в поселке Каменском под Мариуполем получила многочисленные повреждения в конструкции.

Работы по восстановлению школы ведут строители из Фонда капитального ремонта Подмосковья, подведомственной организации Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона. По словам главы ведомства Антона Велиховского, объект готов на 70% — восстановлено около 12 плит перекрытий, кровля и стеновые панели, приведена в надлежащее состояние конструкция здания, обновлены внутренние инженерные коммуникации.

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«На текущий момент ведется ремонт и утепление фасада, а также проводятся активные работы по внутренней отделке помещений школы», — сообщил министр.

На объекте заняты около 90 сотрудников разных квалификаций: сантехники, строительно-монтажные работники, кровельщики, электрики, фасадчики и подсобники. Все необходимые ресурсы находятся в достаточном количестве. Заказчиком работ выступает ППК «Единый заказчик», генеральный подрядчик работ — ООО «РКС-НР».

В рамках благоустройства планируется также обновить территорию для проведения школьных линеек и близлежащую область к учебному заведению, провести ремонт спортивного оборудования. Двери современной и новой школы Каменска будут открыты для учащихся 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что более 170 учебных заведений региона находятся в стадии капитального ремонта и строительства. В сентябре школы региона будут готовы принять более миллиона учеников.