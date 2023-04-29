Подмосковье 29 апреля 2023, 00:30 Строители из Подмосковья восстановят территорию Приморского парка в Мариуполе Фонд капитального ремонта

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Подмосковные строители восстановят мемориал «Воинам-Освободителям Донбасса» и территорию Приморского парка в Мариуполе, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области. Работы проводят региональный Фонд капитального ремонта.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антона Велиховского, площадь благоустройства Приморского парка и набережной в Мариуполе составит 78 гектаров, работы планируется завершить к 1 сентября 2023 года.

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Специалисты Фонда капремонта Московской заменят асфальтную дорогу центральной аллеи, установят новые спортивные и детские площадки, скамейки, фонари и урны и организуют тропы для бега и места для пикников. Газовые службы провели на территории пробный запуск вечного огня мемориала.

«Все работы в Приморском парке осуществляются в соответствии со специально разработанной концепцией благоустройства парка и в едином стиле с разработанной концепцией мастер-плана развития города Мариуполь», — отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве порядка 170 школ и детских садов в регионе.

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