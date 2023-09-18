Подмосковье 18 сентября 2023, 21:03 Подмосковные строители построили и отремонтировали многоквартирные дома в Мариуполе ФКР

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Подмосковные специалисты продолжают строить и восстанавливать многоквартирные дома в микрорайоне Восточный в Мариуполе. Работы проводят под контролем ППК «Единого заказчика» и ООО «РКС-НР».

Строители разобрали поврежденные конструкции. На их месте появятся новые.

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«Все работы проводятся подведомственным Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области Фондом капитального ремонта Московской области под руководством ППК „Единый заказчик в сфере строительства“ и ООО „РКС-НР“», — уточнили в министерстве ЖКХ Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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