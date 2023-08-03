03 августа 2023, 12:40
Подмосковные строители помогут облагородить спуск к набережной в Приморском парке Мариуполя
Лестничный спуск к набережной реконструируют в Приморском парке Мариуполя силами Подмосковья. Строители сделают дорожку более пологой и безопасной, чтобы ею могли пользоваться в том числе инвалиды и мамы с колясками.
«Протяженность спуска составляет более 260 метров. Наши строители уже завершили демонтаж старой лестницы и приступили к работам по обустройству земляного полотна для нового удобного для жителей спуска», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
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На Центральной аллее парка и Аллее детей войны завершаются работы по устройству нового дорожного покрытия и бордюров. Подмосковные специалисты восстанавливают памятник «Бронекатер», проводят благоустройство.
Работы проводит подведомственный региональному Министерству ЖКХ Фонд капитального ремонта Московской области.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Мариуполь
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