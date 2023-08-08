Подмосковье 08 августа 2023, 17:35 Подмосковные строители получили благодарственные письма за восстановление объектов в новых регионах России Министерство ЖКХ МО

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Компания «А5» Фонда капремонта Московской области получила благодарственные письма от министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина за мужество, отвагу и профессионализм во время аварийно-спасательных работ на новых территориях. Руководителей организации отметили по поручению вице-губернатора Евгения Хромушина.

Письма вручил гендиректор подведомственного Министерству ЖКХ Московской области ГБУ МО «УТНКР» Михаил Чебриков.

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«Подрядные организации подведомственного региональному Министерству ЖКХ ФКР МО работают на ключевых объектах новых территорий, в том числе и на переднем краю проведения СВО», — уточнили в министерстве.

Награды получили сотрудники практически всех подрядных организаций, которые работают на объектах на территории ЛНР, ДНР и Запорожской области.

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