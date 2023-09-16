Подмосковье 16 сентября 2023, 19:36 Подмосковные строители отремонтируют школу на проспекте Маршала Жукова в Мариуполе УТНКР

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Специалисты Фонда капитального ремонта Московской области завершают работы по восстановлению школы на проспекте Маршала Жукова в Мариуполе. Строители обновили кровлю и фасад, установили новые окна и усилили конструктив здания.

Как сообщили в МинЖКХ Подмосковья, сегодня специалисты ведут работы по устройству слаботочных систем, проводят монтаж осветительных приборов и вентиляции, а также благоустраивают близлежащую территорию.

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Ход работ контролирует Управление технического надзора капитального ремонта Московской области. Организация активно участвует в восстановлении инфраструктуры в новых регионах России.

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