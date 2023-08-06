Подмосковье 06 августа 2023, 19:16 Подмосковные строители отремонтируют два жилых дома в микрорайоне Восточный в Мариуполе ФКР

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Специалисты Фонда капитального ремонта Московской области восстановят два жилых дома в микрорайоне Восточный в Мариуполе. Как сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья, завершить работы планируют до конца третьего квартала 2023 года.

На текущий момент строители провели демонтаж поврежденных плит перекрытий, установили новые окна, заменили стояки центрального отопления с радиаторами и обновили системы водоснабжения в квартирах и подвальном помещении.

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Всего подмосковные рабочие планируют привести в порядок 520 объектов в Мариуполе: МКД, школы, детские сады, дома престарелых и другие социальные учреждения. Мероприятия проводят под контролем Министерства строительства России и подмосковной организации «Управление технического надзора капитального ремонта».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

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