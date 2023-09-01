Подмосковье 01 сентября 2023, 09:00 Подмосковные строители отремонтируют детский сад в Центральном районе Мариуполя УТНКР

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Строители из Подмосковья восстановят детский сад в Центральном районе Мариуполя. К работам приступили в начале года, сейчас специалисты укладывают вентиляционные каналы, усиливают несущие конструкции и устанавливают новые окна и системы водоснабжения.

Как сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья, дошкольное учреждение разместит около 80 детей в пяти группах. Внутри создадут комфортные условия для развития и досуга юных жителей города и обеспечат их безопасность.

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Работы проводит подведомственный МинЖКХ Фонд капитального ремонта под контролем ГБУ «УТНКР».

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