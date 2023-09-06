Подмосковье 06 сентября 2023, 17:25 Подмосковные строители отремонтируют 169 фасадов в Мариуполе к концу сентября ФКР

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Подмосковные специалисты продолжают восстанавливать объекты в Мариуполе. В третьем квартале 2023 года планируют завершить ремонт 169 фасадов зданий города, сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Фасады приводят в порядок около тысячи сотрудников Фонда капитального ремонта региона.

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«Подведомственный областному министерству ЖКХ Фонд капремонта Московской области восстанавливает в Мариуполе порядка 520 объектов: пункты временного размещения граждан, многоквартирные дома, объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (школы, садики, дома престарелых, МФЦ), благоустройство общественных территорий», — уточнили в ведомстве.

Координацию работ осуществляет Минстрой России и правительство Московской области.

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