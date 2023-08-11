Подмосковье 11 августа 2023, 15:52 Подмосковные строители начали восстанавливать здания в историческом центре Мариуполя Фото: unsplash.com

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Специалисты из Московской области начали восстанавливать здания на проспекте Ленина в Мариуполе. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

«В ходе проведения спецоперации архитектурный облик зданий сильно пострадал. Чтобы дать домам вторую жизнь, за работу взялись строители из Московской области», — заявили в министерстве.

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Работами руководят ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и ООО «РКС-НР», а координирует Минстрой России и правительство Подмосковья.

Также эксперты подведомственного Министерству ЖКХ Московской области контролируют восстановление объектов ГБУ МО «УТНКР» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества», который помогает военнослужащим и членам их семей.

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