11 августа 2023, 15:52
Подмосковные строители начали восстанавливать здания в историческом центре Мариуполя
Специалисты из Московской области начали восстанавливать здания на проспекте Ленина в Мариуполе. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.
«В ходе проведения спецоперации архитектурный облик зданий сильно пострадал. Чтобы дать домам вторую жизнь, за работу взялись строители из Московской области», — заявили в министерстве.
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Работами руководят ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и ООО «РКС-НР», а координирует Минстрой России и правительство Подмосковья.
Также эксперты подведомственного Министерству ЖКХ Московской области контролируют восстановление объектов ГБУ МО «УТНКР» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества», который помогает военнослужащим и членам их семей.
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