Подмосковье 25 июля 2023, 17:36 Подмосковные строители начали восстанавливать 8 объектов в ДНР ВНС 2 / ГУП МО "КС МО"

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Специалисты ГУП МО «КС МО» из Московской области продолжают восстанавливать инфраструктуру ДНР. Сейчас они работают на восьми объектах республики, сообщили в министерстве ЖКХ региона.

Московская область продолжает оказывать помощь по восстановлению и капремонту инфраструктуры в ДНР. Специалистами подведомственной организации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области ведутся работы на 8 объектах подшефного региона.

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Как сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, в

На данный момент строители ведут капремонт канализационных насосных станций (КНС) в поселке Седово Новоазовского района и канализационной станции биологической очистки (КСБО) Новоазовска ДНР, заявил министр ЖКХ Антон Велиховский.

Он уточнил, что специалисты восстанавливают наружные сети и резервуар чистой воды станции в Новоазовске. Работы завершать до конца года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

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