28 июля 2023, 14:21
Стационары Подмосковья оформят в бежевых и голубых тонах по новому стандарту
Все стационары Подмосковья приведут к единому внешнему виду. Согласно требованиям, в них обустроят лаконичные цветовые решения с использованием цветных панно.
Как рассказали в Мособлархитектуре, основным цветом во оформлении стационаров станет светло-бежевый в сочетании с яркими голубыми панно на стенах в зонах регистратуры, ожидания и сестринских постов. Полы будут в сером цвете из керамогранита.
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В зонах ожидания и коридорах появится удобная мягкая мебель, а также небольшие кафетерии. По словам главного архитектора Подмосковья Александры Кузьминой, разработанные решения позволят создать запоминающийся образ медицинских учреждений региона.
«Медицина — это особая сфера, в которой большую роль играет доверие пациентов к клинике и врачу. Колористическая палитра помогает создать определенное настроение, поэтому выбор цвета не случаен. Белый и оттенки бежевого ассоциируются со спокойствием и открытостью. Акцентный синий цвет придает уверенность. Особое внимание в проекте уделяется системе навигации», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
Фасады будут разрабатывать с учетом гармоничной интеграции в окружающую среду и ландшафт. На территории будут проводить благоустройство и организуют места посадки и высадки пациентов.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.
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