Подмосковье 02 февраля 2024, 12:12 Подмосковные старосты выступили с инициативами по развитию деревень пресс-служба РИШ

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Несколько инициатив от подмосковной Ассоциации старост поступило в общественную приемную кандидата в президенты России Владимира Путина. Они касаются подсчета жителей, передачи заброшенных построек в собственность муниципалитетов, учреждения федерального конкурса и внедрения стандарта деревень.

С предложением использовать геоаналитику для определения реального количество постоянно и временно проживающих людей в населенных пунктах обратился председатель ассоциации Федор Степанов. Он отметил, что это позволит планировать инвестиции и понимать необходимость тех или иных инфраструктурных объектов.

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«Нам кажется, что такой современный подход в управлении территориями даст очень большой эффект. Это позволит грамотно распределять средства, планировать инвестиции и управленческие усилия. По факту в большинстве деревень Подмосковья живет больше людей, чем зарегистрировано. Но есть и те, где прописано очень много, но почти никто не живет», — рассказал он.

пресс-служба РИШ

С другой инициативой выступила представитель правления ассоциации Нина Беляева. Она касается развития института старост в селах. Для них предложили учредить федеральный конкурс.

«Считаю, что это очень интересно, полезно и будет способствовать развитию наших сельских территорий. У нас много разных регионов со своими особенностями, мы могли бы обмениваться опытом», — объяснила Беляева.

Кроме того, староста деревни Бабеево под Электросталью Виталия Угарова предложила внедрить стандарт деревень, чтобы у каждой территории был паспорт с прописанными там критериями. Они будут касаться дорог, ФАПов и продуктовых магиазинов. А староста деревни Поповская под Егорьевском Наталья Колосова отметила необходимость упрощения передачи заброшенных построек в собственность муниципалитетов для их сноса.

пресс-служба РИШ пресс-служба РИШ пресс-служба РИШ пресс-служба РИШ пресс-служба РИШ

Жители могут обратиться со своими инициативами в общественную приемную до марта включительно. Она работает по адресу г. Красногорск, бул. Строителей, 4, корп. 1.

«Все инициативы мы передаем в федеральную общественную приемную, где они будут рассмотрены и, возможно, лягут в основу программы кандидата. Мы очень ждем жителей Подмосковья со своими предложениями», — сказала руководитель Общественной приемной Екатерина Артемова.

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