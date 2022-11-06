Подмосковные спортсмены завоевали золото на Всероссийских соревнованиях по фигурному катанию | 360°

Подмосковье 06 ноября 2022, 16:32 Подмосковные спортсмены завоевали золото на Всероссийских соревнованиях по фигурному катанию

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Всероссийские соревнования «Идель-2022» памяти заслуженного тренера России Г. С. Тарасова проходят в Казани со 2 по 7 ноября. Принять участие в турнире приехали сильнейшие спортсмены страны.

Анна Коломенская и Артем Фролов из Московской области завоевали золотую медаль в танцах на льду.

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Сегодня, 6 ноября, на турнире проходит смотр произвольных программ в танцах на льду среди пар и спортсменов-одиночников.

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В текущем сезоне впервые пять городов России принимают этапы Гран-при с участием лучших отечественных фигуристов. В соревнованиях участвуют призеры Олимпийских игр, чемпионы Европы и мира.

Соревновательная серия состоит из шести турниров. Первый проходил в Москве 22–23 октября, второй — в Сочи 28–31 октября. После Казани соревнования вернутся в Москву — с 11 по 14 ноября, пятый этап проведут в Самаре с 18 по 21 ноября. Заключительный шестой этап встретит Пермь с 25 по 28 ноября.

Финал серии проведут в Сочи в марте следующего года.