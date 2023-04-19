Подмосковье 19 апреля 2023, 13:19 Подмосковные спортсмены завоевали шесть медалей на всероссийских соревнованиях по брейкингу Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла

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Подмосковные спортсмены удостоились трех золотых, двух серебряных и одной бронзовой награды на первенстве и чемпионате России по танцевальному спорту в дисциплине «брейкинг». Всего в турнире участвовали более 850 спортсменов из 54 субъектов России.

В соревнованиях среди женщин победу в чемпионате России одержала Александра Вавилкина-Качанова. В финале она одолела соперницу из Санкт-Петербурга.

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Подмосковный коллектив «BSMO TEAM» занял второе место турнира, уступив команде из Казани. Мирослав Чернов стал лучшим в возрастной категории «юниоры до 18 лет», а Вероника Никишина — третьей среди юниорок до 18 лет. Серебряную награду команде принес Матвей Смирнов, выступавший в категории «юноши до 15 лет».

Чемпионат по танцевальному спорту проходил в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в Подмосковье. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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