Подмосковье 10 июня 2023, 15:04 Подмосковные спортсмены завоевали 10 медалей на неделе легкой атлетики Фото: ГБУ МО " Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта"

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Подмосковные спортсмены завоевали три золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали на международных и всероссийских соревнованиях, посвященных неделе легкой атлетики. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представитель региона Андрей Сапожников стал лучшим в стометровом забеге, его земляк Иван Афонин достиг финиша с отставанием в 0,06 секунды. Житель Подмосковья, чемпион мира и Европы Сергей Шубенков выиграл золото в преодолении барьеров на дистанции 110 метров.

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В беге на 400 метров в шаге второе место занял представитель Московской области, чемпион России Максим Федяев. Он уступил спортсмену из Краснодарского края менее 0,6 секунды. В аналогичной женской дисциплине серебро завоевала подмосковная атлетка Вероника Архипова.

Почетные третьи места заняли спортсмены из московского региона Юлия Савина в стометровом забеге и Владимир Лысенко в преодолении дистанции 400 метров с барьерами. Также в прыжках в длину показал третий результат Владислав Авдонин — семь метров и восемь сантиметров.

По итогам «Забега на Никольской» на счету представителей Московской области две медали. В дисциплине «60 метров с барьерами» первое место занял Сергей Шубенков. Среди женщин в этой же категории получила чемпионка России Ирина Болдырева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 417 школьных стадионов. Власти региона договорились с руководителями учебных заведений, чтобы туда пускали людей даже во время каникул.

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