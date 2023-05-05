Подмосковье 05 мая 2023, 18:54 Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали заключительного этапа Кубка России по сноуборду Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области

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Сноубордисты сборной России из Подмосковья Полина Смоленцова и Дмитрий Карлагачев взяли золото и три серебра на финальном этапе Кубка России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

В дисциплине «параллельный слалом» Дмитрий Карлагачев завоевал золотую медаль, а в параллельном слаломе-гиганте — серебряную. В тех же дисциплинах среди женщин второе место заняла Полина Смоленцова.

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Сноубордисты представляют «Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта» Московской области.

Заключительный этап соревнований проходит с 30 апреля по 6 мая на горнолыжных склонах поселка Красная Поляна Краснодарского края.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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