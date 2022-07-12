Подмосковные спортсмены завоевали 9 медалей на Кубке России по грэпплингу

В прошлые выходные в Наро-Фоминске прошли соревнования по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги. Состязания проходили в спортивном комплексе «Нара», это был Кубок России в этом виде спорта.

По итогам соревнований спортсмены из Подмосковья смогли завоевать девять медалей, таким образом они оказались в числе лучших борцов России. В целом на Кубке регион представили больше 20 человек. Они получили одну серебряную и восемь бронзовых наград.

Вице-чемпионом Кубка России стал Дмитрий Грешнов, выступавший в весовой категории до 130 килограммов. Сразу две бронзовые медали в двух дисциплинах (грэпплинг и грэпплинг-ги) удалось записать на свой счет Денису Кириллову. Он боролся в категории до 92 килограммов. Также в тройку сильнейших в своих весовых категория вошли: Абдулкерим Курбанов, Андрей Карузин, Леонид Хайбуллов, Игорь Константинов, Найля Наумова и Екатерина Плюснина.

В целом в соревнованиях Кубка России принимали участие более 200 спортсменов из 29 российских регионов.