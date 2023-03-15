Подмосковье 15 марта 2023, 01:35 Подмосковные спортсмены завоевали 6 медалей на всероссийском турнире по женскому боевому самбо

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В Казани прошел первый в истории всероссийский турнир по женскому боевому самбо. Представительницы Подмосковья завоевали на соревнованиях шесть медалей, они взяли два золота, одно серебро и три бронзы, сообщило Министерство физкультуры и спорта региона.

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В весовой категории 50 кг чемпионкой стала подмосковная Спортсменка из Можайска Галина Каштанова стала чемпионкой в весовой категории 50 килограммов.

Также золото завоевала Елизавета Бабушкина в весовой категории +80 килограммов из городского округа Щелково. Серебряную награду сборной Подмосковья принесла Карина Черевань, а бронзовые награды в копилку региона принесли Елена Михалева, Миланья Шевчук и Екатерина Вальчук.

«Со стороны это выглядит очень красиво. Я смотрела за схватками девочек, это было безумно интересно, я считаю, такую дисциплину надо вводить», — поделилась чемпионка мира 2022 года по спортивному самбо Карина Черевань.

Всего в соревнованиях приняли участие 46 самбисток из 16 регионов России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о старте масштабной программы по капитальному ремонту спортивных объектов. В регионе за ближайшие пять лет изменится облик 50 стадионов, тренировочных залов, бассейнов и ледовых катков.

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