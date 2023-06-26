Подмосковье 26 июня 2023, 22:51 Подмосковные спортсмены завоевали 5 наград чемпионата России по вольной борьбе Федерация спортивной борьбы России

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Подмосковные борцы вольного стиля завоевали на чемпионате России две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Екатерина Букина стала чемпионкой в весе до 76 килограммов. Девушка уже является чемпионкой Европы и призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Для спортсменки это награда стала девятой золотой медалью.

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«Я удивилась, что когда вышла на первую встречу и услышала, как за меня кричали взрослые мужчины, организованная группа болельщиков. Было приятно», — рассказала Букина.

Среди мужчин в категории до 57 килограммов не было равных олимпийскому чемпиону 2020 года в Токио, двукратному чемпиону мира Завуру Угуеву. Он победил на чемпионате страны в шестой раз.

Серебро на турнире получили Марина Симонян в весе до 57 килограммов и Иналбек Шериев в категории до 70 килограммов. Третьей в весе до 68 килограммов стала Вусала Парфианович.

Чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин и женщин прошел с 19 по 25 июня городе Каспийск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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