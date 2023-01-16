Подмосковье 16 января 2023, 12:38 Подмосковные спортсмены завоевали 5 медалей на Кубке России по фристайлу

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Спортсмены из Московской области завоевали две золотые, две серебряные и бронзовую медаль на третьем и четвертом этапах Кубка России по фристайлу. Соревнования в дисциплине «акробатика» проходили с 12 по 15 января на трамплинах спортивного комплекса «Подолино» в Ярославской области.

Трехкратный чемпион мира и победитель Кубка мира Максим Буров взял золото в дисциплине «акробатика» на третьем и четвертом этапах соревнований. Таким образом, за четыре этапа турнира спортсмен завоевал четыре золотые награды.

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Двукратный призер Олимпийских игр Илья Буров дважды взял серебро, а спортсмен олимпийской сборной России, призер чемпионата мира Станислав Никитин занял третье место. Отмечается, что трое лыжных акробатов представляют Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.

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Ранее лыжники Подмосковья дважды заняли весь пьедестал Кубка России по фристайлу.

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