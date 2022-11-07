Подмосковные спортсмены завоевали 25 медалей на чемпионате и первенстве России по тхэквондо | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 22:05 Подмосковные спортсмены завоевали 25 медалей на чемпионате и первенстве России по тхэквондо

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Главный турнир страны по тхэквондо МФТ — чемпионат и первенство России-2022 — прошел в Санкт-Петербурге с 3 по 6 ноября. В нем приняли участие более 1300 спортсменов из 42 регионов. В составе сборной Подмосковья 24 человека завоевали 25 медалей, сообщил президент Федерации тхэквондо МФТ Московской области Александр Менчук.

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В составе сборной Московской области выступала команда Школы боевых искусств Дмитрия Яковлева из Балашихи, ребята доказали абсолютное лидерство в России по спаррингу.

«Очень значимо и важно, что подмосковные спортсмены приняли участие в таких серьезных соревнованиях, и, конечно, я испытываю гордость, что эти чемпионы растут в Московской области. Это самый высокий результат за историю участия сборной региона по тхэквондо МФТ на официальном чемпионате и первенстве России: 24 человека завоевали 25 медалей, из них 16 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых», — сказал президент Федерации тхэквондо МФТ Московской области, первый заместитель министра по информационным и социальным коммуникациям правительства Московской области Александр Менчук.

Золото на чемпионате завоевали Антонов Артем, Гайдамаха Полина, Гамбулатова Зайнап, Головнева Милана, Демкин Алексей, Косырев Макар, Котов Александр, Кулик Георгий, Перерва Мирослава, Петрунев Никита, Федорова Полина, Пикалова Елизавета, Ломакина Евгения, Лунин Даниил, Наливайко Иван и Низовкина Полина.

Команда Школы боевых искусств Дмитрия Яковлева из Балашихи стала полноправным лидером в стране по спаррингу в тхэквондо МФТ.