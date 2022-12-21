21 декабря 2022, 17:54
Подмосковные спортсмены завоевали 16 медалей на всероссийском турнире по савату в Санкт-Петербурге
Всероссийский турнир «Серебряная перчатка» по савату прошел в Санкт-Петербурге. Спортсмены из Подмосковья завоевали на нем 16 медалей, рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.
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Московскую область представляли спортсмены из Одинцова и Коломны. Соревнования проходили в дисциплинах «ассо» (легкий контакт) и «комба» (полный контакт).
Все победители и призеры из Подмосковья выступали в дисциплине «ассо», уточнили в Минспорта.
Соревнования «Серебряная перчатка» проходили в Санкт-Петербурге с 15 по 17 декабря.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Санкт-Петербург
Спортсмены
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