Подмосковье 21 декабря 2022, 17:54 Подмосковные спортсмены завоевали 16 медалей на всероссийском турнире по савату в Санкт-Петербурге

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Всероссийский турнир «Серебряная перчатка» по савату прошел в Санкт-Петербурге. Спортсмены из Подмосковья завоевали на нем 16 медалей, рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.

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Московскую область представляли спортсмены из Одинцова и Коломны. Соревнования проходили в дисциплинах «ассо» (легкий контакт) и «комба» (полный контакт).

Все победители и призеры из Подмосковья выступали в дисциплине «ассо», уточнили в Минспорта.

Соревнования «Серебряная перчатка» проходили в Санкт-Петербурге с 15 по 17 декабря.

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