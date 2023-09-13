Подмосковье 13 сентября 2023, 12:28 Подмосковные спортсмены завоевали 16 медалей на первенстве России по эстафетному бегу Всероссийская федерация лёгкой атлетики

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Сборная Московской области заняла третье место в общекомандном зачете первенства России по эстафетному бегу среди юношей и девушек до 18 и до 20 лет в Сочи. Подмосковные спортсмены завоевали пять золотых, четыре серебряные и семь бронзовых медалей.

Как сообщили в региональном Министерстве физической культуры и спорта, среди девушек до 18 лет золотые награды завоевали представительницы Подмосковья Юлия Гринько, Алиса Муратова, Ксения Кодорова и Александра Морозова в «шведской» эстафете. В забеге 4×100 с барьерами первыми на финише оказались Анастасия Пшеничная, Софья Прибиль, Юлия Савина и Валерия Родионова.

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Среди юниоров до 20 лет наилучший результат в «шведской» эстафете показали подмосковные спортсмены Андрей Сапожников, Иван и Илья Афонины и Кирилл Лютов. Юноши до 18 лет — Константин Храпов, Матвей Доможилов, Максим Карауш и Алексей Кравчук — одержали победу в забеге 4×200 метров.

Также золотую медаль в копилку региона удалось положить смешанному подмосковному квартету юниоров и юниорок до 20 лет. Сергей Мокрушин, Анастасия Костальгина, Кирилл Лютов и Елизавета Решетова показали лучший результат в эстафете 4×400 метров.

По итогам соревнований сборная Московской области завоевала третье общекомандное место, уступив спортсменам из Санкт-Петербурга и Курской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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