Подмосковье 18 марта 2023, 14:54 Подмосковные спортсмены завоевали 141 медаль на соревнованиях по тхэквондо ИТФ

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На чемпионате и первенстве ЦФО по тхэквондо ИТФ, а также на фестивале «Оружейная столица» спортсмены из Подмосковья завоевали 141 медаль. Соревнования прошли в Туле, сообщила пресс-служба Минспорта Московской области.

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За медали соревнований в многофункциональном спортивном центре «Тула-Арена» боролись более 800 спортсменов из 11 регионов России. Поединки проводили среди юниоров, юношей, мужчин, женщин и ветеранов.

Подмосковные спортсмены завоевали 57 медалей чемпионата — 12 золотых, 17 серебряных и 28 бронзовых. Еще 84 медали в активе подмосковных тхэквондистов появилось в ходе межрегионального фестиваля цветных поясов «Оружейная столица».

Впереди спортсменов ждет чемпионат и первенство РФ по тхэквондо ИТФ, которое пройдет с 12 по 16 апреля в Самаре.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что 50 спортивных объектов капитально отремонтируют в регионе за ближайшие пять лет.

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