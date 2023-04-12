12 апреля 2023, 09:32
Подмосковные спортсмены завоевали 11 медалей на всероссийских соревнованиях по метанию ножа
Сборная Московской области привезла со всероссийских соревнований по метанию ножа «Есенинский турнир» 11 медалей. Спортсмены завоевали три золотые, две серебряные и шесть бронзовых наград. Турнир прошел в Рязани, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.
В соревнованиях поучаствовали более 150 спортсменов из 20 регионов России. «Есенинский турнир» состоялся уже в 10-й раз, однако официальный статус всероссийского получил только в прошлом году.
Захар Бевзенко из Подольска завоевал две золотые медали на дистанциях три и пять метров среди юношей 14-15 лет. Еще одно золото команде Подмосковья принесла Александра Колесникова из Пушкино. Она метала снаряд на три метра. Также девушка стала третьей на пяти метрах среди спортсменок 14-15 лет. Серебряными призерами «Есенинского турнира» стали Вадим Потапов на трех метрах среди мальчиков 12-13 лет и Ярослава Воронько на пяти метрах среди девушек 14-15 лет. Оба спортсмена приехали из Пушкино.
Также бронзовые медали взяли Богдан Кононов из Подольска, Дарья Кучер из Подольска, Андрей Федоткин и Сергей Захаров из Пушкино.
Состязания проходили на базе многофункционального спортивного комплекса «Арена Атрон» с 7 по 10 апреля.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.
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Спортсмены
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