Подмосковье 12 апреля 2023, 09:32 Подмосковные спортсмены завоевали 11 медалей на всероссийских соревнованиях по метанию ножа Московская областная федерация спортивного метания ножа

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Сборная Московской области привезла со всероссийских соревнований по метанию ножа «Есенинский турнир» 11 медалей. Спортсмены завоевали три золотые, две серебряные и шесть бронзовых наград. Турнир прошел в Рязани, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.

В соревнованиях поучаствовали более 150 спортсменов из 20 регионов России. «Есенинский турнир» состоялся уже в 10-й раз, однако официальный статус всероссийского получил только в прошлом году.

Захар Бевзенко из Подольска завоевал две золотые медали на дистанциях три и пять метров среди юношей 14-15 лет. Еще одно золото команде Подмосковья принесла Александра Колесникова из Пушкино. Она метала снаряд на три метра. Также девушка стала третьей на пяти метрах среди спортсменок 14-15 лет. Серебряными призерами «Есенинского турнира» стали Вадим Потапов на трех метрах среди мальчиков 12-13 лет и Ярослава Воронько на пяти метрах среди девушек 14-15 лет. Оба спортсмена приехали из Пушкино.

Также бронзовые медали взяли Богдан Кононов из Подольска, Дарья Кучер из Подольска, Андрей Федоткин и Сергей Захаров из Пушкино.

Состязания проходили на базе многофункционального спортивного комплекса «Арена Атрон» с 7 по 10 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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