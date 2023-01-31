Подмосковье 31 января 2023, 20:55 Подмосковные спортсмены завоевали 108 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО по ушу

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На чемпионате и первенстве ЦФО по ушу спортсмены из Подмосковья завоевали 108 медалей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В копилке Подмосковья — 46 золотых, 34 серебряные и 28 бронзовых медалей.

Чемпионат и первенство проходили с 26 по 30 января в двух городах — во Владимире и в Воронеже. Во Владимире прошли чемпионат и первенство ЦФО в дисциплине саньда. В турнирах приняло участие более 200 спортсменов из восьми регионов РФ.

В соревнованиях в Воронеже приняли участие более 400 спортсменов из 10 регионов страны. Здесь состязались в дисциплинах таолу, кунгфу — традиционное ушу и юнчуньцюань.

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