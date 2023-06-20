Подмосковье 20 июня 2023, 23:58 Подмосковные спортсмены завоевали 10 медалей по конному спорту на всероссийских летних паралимпийских играх Фото: Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта.

Читать 360tv в

Представители Московской области выиграли девять золотых и одну серебряную медаль на соревнованиях по конному спорту в рамках всероссийских летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области. В соревнованиях участвуют атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата.

Подмосковье на турнире по конному спорту представили Владислав Пронский с лошадью по кличке Сильва Ле Андро, Юлия Полякова со скакуном Дайли Фан, Евгения Чернявская и ее питомец Осман Хан, Владислав Колосов с конем Дакаром и Наталья Мартьянова с лошадью Квинтой.

Реклама

По итогам соревнований Московская область первое место в медальном зачете по этому виду спорта. Турнир проходил в конно-спортивном комплексе «Виват, Россия!» в Ленинском городском округе. За награды боролись 40 спортсменов из 10 регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».