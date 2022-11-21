Подмосковье 21 ноября 2022, 23:50 Подмосковные спортсмены завоевали 10 медалей на Кубке России по конькобежному спорту

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Спортсмены из Московской области взяли десять наград на втором этапе Кубка России по конькобежному спорту, который прошел в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

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Золото на соревнованиях завоевали Елизавета Голубева — на дистанции 1000 метров, Даниил Алдошкин — на дистанции 5000 метров, а также Руслан Захаров в масс-старте на 16 кругов.

Серебра удостоились Ирина Кузнецова (дистанция 500 метров), Елена Еранина на дистанции 1500 метров, Руслан Захаров на дистанции пять тысяч метров. Также серебро взяли спортсмены, выступавшие за регион в командной гонке на восемь кругов — Илья Иванов, Даниил Чмутов и Антон Водиченков.

Бронзу Кубка России завоевали Ирина Кузнецова на дистанции 1000 метров, Елизавета Голубева на дистанции 3000 метров, Даниил Чмутов — в масс-старте на 16 кругов.

Второй этап Кубка России проходил в Санкт-Петербурге с 17 по 19 ноября.

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