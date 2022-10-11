Подмосковные спортсмены заняли второе место на этапе Кубка России по ралли-рейдам | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 23:23 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Подмосковные спортсмены заняли второе место на этапе Кубка России по ралли-рейдам пресс-служба Министерства спорта и физической культуры Московской области

Читать 360tv в

Пилоты команды из Московской области заняли второе место на пятом этапе Кубка России по ралли-рейдам. Соревнования проходили в Тульской области, на трассе в районе поселка Волово. Об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта и физической культуры Подмосковья.

пресс-служба Министерства спорта и физической культуры Московской области

Реклама

Команду «Подмосковье» представляли Антон Мельников и Антон Николаев. Антон Мельников является мастером спорта России по автоспорту, обладателем Кубка России, неоднократным призером этапов Кубка мира, чемпионата РФ, а также кандидатом психологических наук и членом Союза писателей России.

пресс-служба Министерства спорта и физической культуры Московской области

Экипаж команды вышел на старт короткой 165-километровой трассы с задачей опробовать и обкатать «боевой автомобиль». Погода добавила сложностей участникам гонки — на первом круге, уже на 10-м километре, судьи могли определить, какой экипаж проезжает мимо, лишь по подсказкам онлайн-мониторинга.

пресс-служба Министерства спорта и физической культуры Московской области

В таких трудных условиях пройти трассу с хорошим зачетным результатом удалось немногим участникам. Команда «Подмосковье» уверенно преодолела спецучасток в режиме тренировки, основная борьба ждет соперников в рамках чемпионата России.

0 0 0 0 0 0