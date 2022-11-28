Подмосковье 28 ноября 2022, 18:28 Подмосковные спортсмены заняли первое место на Кубке России по горным лыжам

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В Кировске закончились первые два этапа Кубка России по горным лыжам. В итоге Подмосковье оказалось на промежуточном первом месте в общем зачете. Второе место сейчас занимает российская столица, а на третьем оказалась сборная из Калужской области. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Кроме того, в личном зачете на этих же соревнованиях оказалась на втором месте жительница Подмосковья Виталина Гирина. Она смогла набрать за время состязаний 220 баллов. В последний день соревнований условия были не самые комфортные — погода была не очень хорошей, из-за этого даже пришлось отложить старт. Но Виталине все равно удалось завоевать бронзу в слаломе-гиганте. В целом на счету Виталины Гириной есть еще золото и бронза в слаломе.

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Следующий этап в рамках Кубка России стартует 28 ноября в Мурманской области в Полярных Зорях на ГК «Салма».

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