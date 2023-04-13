Подмосковье 13 апреля 2023, 18:07 Подмосковные спортсмены взяли золото и серебро на международных соревнованиях по горным лыжам Фото: ГБУ МО «Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта»

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Спортсмены из Подмосковья заняли первое и второе места на Кубке Большого Вудъявра по горнолыжному спорту. Соревнования проходили с 11 по 13 апреля в Мурманской области.

Горнолыжница Виталина Гирина стала первой в дисциплине «слалом-гигант». Семен Ефимов взял серебро в дисциплине «слалом». Всего в соревнованиях участвовали около 100 спортсменов из России, Казахстана, Белоруссии и Ирана.

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Виталина Гирина и Семен Ефимов выступают в составе сборной России и представляют Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и СШОР «Истина» в Истре.

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