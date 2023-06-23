Подмосковье 23 июня 2023, 17:30 Подмосковные спортсмены выступят в первом матче сборной России по регби в 2023 году Вадим Мирошниченко

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Спортсмены регбийского клуба «ВВА-Подмосковье» из поселка Монино выступят в первом матче сборной России по регби в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Встреча пройдет между национальной командой под руководством Александра Первухина и сборной легионеров чемпионата России по регби — «Барбарианс». Отмечается, что для сборной России это будет первый матч за долгое время.

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Игра состоится 25 июня в 13:00 на стадионе Спортивный городок «Лужники». После матча пройдет автограф-сессия игроков национальной сборной и лучших легионеров чемпионата.

С подробностями о турнире можно ознакомиться на сайте.

Губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе. Решению вопроса необходимо уделить особое внимание.

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