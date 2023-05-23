23 мая 2023, 17:40
Подмосковные спортсмены выступят на Российско-китайских молодежных летних играх
Спортсмены из Московской области примут участие в IX Российско-китайских молодежных летних играх. Соревнования стартовали в городе Чунцин. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.
Спортсмены посоревнуются в баскетболе, волейболе, гандболе, футболе, бадминтоне, борьбе, плавании и художественной гимнастике. Представители Московской области выступят в пяти видах спорта.
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Соревнования завершатся 26 мая. В рамках игр также пройдут культурные мероприятия, направленные на укрепление спортивного сотрудничества и дружбы между двумя странами.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в регионе. По его словам, регион растет и должен отвечать всем вызовам времени.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Китай
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