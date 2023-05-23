Подмосковье 23 мая 2023, 17:40 Подмосковные спортсмены выступят на Российско-китайских молодежных летних играх Фото: Минспорт РФ

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Спортсмены из Московской области примут участие в IX Российско-китайских молодежных летних играх. Соревнования стартовали в городе Чунцин. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Спортсмены посоревнуются в баскетболе, волейболе, гандболе, футболе, бадминтоне, борьбе, плавании и художественной гимнастике. Представители Московской области выступят в пяти видах спорта.

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Соревнования завершатся 26 мая. В рамках игр также пройдут культурные мероприятия, направленные на укрепление спортивного сотрудничества и дружбы между двумя странами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в регионе. По его словам, регион растет и должен отвечать всем вызовам времени.

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