Подмосковные спортсмены выступят на международных соревнованиях по плаванию и прыжкам в воду в Казани | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 15:42 Подмосковные спортсмены выступят на международных соревнованиях по плаванию и прыжкам в воду в Казани

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Второй этап международных соревнований «Игры дружбы» состоится в Казани в ноябре. Здесь соберутся сильнейшие спортсмены России и дружественных стран, которые будут соревноваться в плавании и прыжках в воду. Среди них будет 62 представителя Подмосковья.

На соревнованиях разыграют больше 100 комплектов наград. За медали поборются 1200 спортсменов из 23 стран.

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«В составе подмосковной команды сильнейшие представители водных видов спорта, которые имеют опыт выступления на турнирах самого высокого уровня», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

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Прыгуны в воду начнут соревнования 10 ноября. За медали будут бороться пятеро жителей Подмосковья, в том числе Виктория Казанцева и Владислав Качанов, которые ранее уже выигрывали «Игры дружбы».

Сборная пловцов представлена сильнейшими — в ее составе двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов и серебряный призер Олимпиады Иван Гирев. В команде и другие титулованные спортсмены, такие как Анна Чернышева, Александр Степанов, Роман Акимов и Максим Троценко. В общей сложность 57 пловцов будут отстаивать спортивную честь Подмосковья в Казани. Их программа начнется 20 ноября.

Первый этап «Игр дружбы», который прошел летом, принес Московской области 27 медалей в плавании, прыжках в воду и синхронном плавании.