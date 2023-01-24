Подмосковье 24 января 2023, 15:59 Подмосковные спортсмены выступят на Кубке России по регби на снегу

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Женская и мужская команды «ВВА-Подмосковье» представят регион на Кубке России по регби на снегу. В турнире примут участие 32 команды из России и Белоруссии.

Кубок России по регби на снегу пройдет в Зеленограде 28 и 29 января. Главный приз разыграют 18 мужских и 14 женских команд.

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Соревнования проходят уже второй год подряд. На турнире 2022 года женская команда «ВВА-Подмосковье» из Монино стала победителем, одержав победу в решающем матче над спортсменками из Краснодара. Мужская команда «ВВА-Подмосковье-дубль» заняла третье место, опередив московский клуб «ЦСКА».

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил проводить больше мероприятий, направленных на поддержку детско-юношеского спорта и хоккея. Он отметил, что спортшколы должны чувствовать поддержку правительства региона.

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