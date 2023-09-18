Подмосковье 18 сентября 2023, 17:53 Подмосковные спортсмены выиграли золото и серебро на первенстве России по вольной борьбе СШОР по единоборствам Московской области

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​Подмосковные спортсмены завоевали одну золотую и одну серебряную медали на первенстве России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. Оба борца представляют Московскую областную спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам.

Иналбек Шериев победил в категории до 70 килограммов, а Артем Пуховский стал вторым в категории до 125 килограммов.

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Соревнования среди юниоров до 24 лет проходили в Наро-Фоминске с 14 по 18 сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов до конца года.

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