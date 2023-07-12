12 июля 2023, 08:00
Подмосковные спортсмены выиграли золото и бронзу на чемпионате России по пляжному волейболу среди глухих
Спортсмены из Подмосковья приняли участие в соревнованиях по пляжному волейболу среди глухих. По итогам турнира сразу три представителя Московской области поднялись на пьедестал почета. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.
Чемпионом России стал спортсмен из Подмосковья Михаил Емельянов — он выступал в паре с представителем Москвы. Наталья Трубовая и Светлана Авлиярова заняли третье место среди женщин.
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Чемпионат России по пляжному волейболу среди глухих спортсменов проходил в Анапе. За звание лучших боролись 48 спортсменов из восьми регионов страны.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.
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Спортсмены
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