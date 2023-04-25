Подмосковье 25 апреля 2023, 18:21 Подмосковные спортсмены выиграли восемь медалей на чемпионате России по фехтованию ФОТО: Федерация фехтования России

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Подмосковные спортсмены завоевали восемь наград на чемпионате России по фехтованию среди мужчин и женщин. В копилке представителей Московской области две золотые, четыре серебряные ии две бронзовые медали. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

Соревнования прошли во Дворце спорта «Манеж» во Владикавказе. На фехтовальные дорожки вышли лучшие спортсмены страны, чемпионы и призеры Олимпийских игр, победители и призеры чемпионатов мира и Европы, международных и российских турниров. Московскую область на турнире представляли 75 спортсменов.

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По итогу чемпионата серебряные медали взяли женщины в дисциплине рапира и шпага, а также мужская сборная шпажистов.В личных зачетах подмосковные спортсменки стали победителями и призерами. Так, Анна Соловьева и Лейла Пириева в личных соревнованиях на рапирах заняли первую и вторую ступени пьедестала соответственно.Татьяна Гудкова заняла третье место в личных соревнованиях на шпагах, а Максим Потапов взял бронзу в этой же дисциплине среди мужчин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил хоккеистов воскресенского «Химика» с победой в финальной серии ВХЛ.

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