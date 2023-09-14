Подмосковье 14 сентября 2023, 18:20 Подмосковные спортсмены выиграли серебряные медали на чемпионате России по конному спорту Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области

Читать 360tv в

Представители Московской области выиграли серебряные медали в командном зачете чемпионата России по троеборью. Спортсмены соревновались в манежной езде, кроссе и конкуре.

Подмосковная пара Мария Литвиненко и Александр Марков в командном зачете CCN4*L стали вторыми, уступив представителям Смоленской области.

Реклама

Чемпионат России по троеборью прошел в Свердловской области в КСК «Дубрава». На соревнованиях выступили девять спортсменов из семи регионов России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».