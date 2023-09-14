14 сентября 2023, 18:20
Подмосковные спортсмены выиграли серебряные медали на чемпионате России по конному спорту
Представители Московской области выиграли серебряные медали в командном зачете чемпионата России по троеборью. Спортсмены соревновались в манежной езде, кроссе и конкуре.
Подмосковная пара Мария Литвиненко и Александр Марков в командном зачете CCN4*L стали вторыми, уступив представителям Смоленской области.
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Чемпионат России по троеборью прошел в Свердловской области в КСК «Дубрава». На соревнованиях выступили девять спортсменов из семи регионов России.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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